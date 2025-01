Marvel Rivals ha mantenuto il 90% dei giocatori dopo un mese dal lancio

Come possiamo vedere guardando i dati di SteamDB, dunque non ufficiali ma comunque rilevati a partire dall'attività sulla piattaforma Steam, Marvel Rivals continua ad avere una notevole popolazione attiva online quotidianamente, con un picco giornaliero di giocatori contemporanei che rimane sorprendentemente vicino a quello assoluto, fatto registrare al lancio circa un mese fa.

Sembra che Marvel Rivals si stia comportando decisamente bene in termini di attività online, avendo mantenuto circa il 90% dei giocatori a un mese dal lancio , ovvero un risultato alquanto notevole se si considera il normale andamento dei giochi, in partcolare i free-to-play.

Un buon andamento iniziale

Questo ovviamente non dice tutto della situazione di Marvel Rivals, visto che si tratta solo dei giocatori contemporanei e solo per quanto riguarda Steam, ma rappresenta già un aspetto notevole, che se non altro dovrebbe dimostrare un buon stato di salute per il gioco NetEase incentrato sull'universo Marvel.



Solitamente, i free-to-play mostrano una certa flessione nel periodo post-lancio in termini di giocatori contemporanei, ma questa è stata veramente molto lieve per Marvel Rivals.

È comunque ancora molto presto, e si dovrà vedere come si comporterà il gioco anche nei mesi successivi, ma per il momento l'andamento è indubbiamente positivo, e il prossimo arrivo della Stagione 1 con l'avvio ufficiale del supporto a lungo termine dovrebbe avere effetti ulteriormente positivi.

Nel frattempo, abbiamo visto che il gioco ospiterà presto i Fantastici Quattro, oltre ad altre novità.