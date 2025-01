Marvel Rivals svela l'arrivo dei Fantastici Quattro, è in arrivo un trailer la prossima settimana

I Fantastici Quattro potrebbero non essere l'unica novità

Oltre a un artwork che offre un assaggio dell'aspetto di questo supergruppo nel gioco, per il momento NetEase Games non ha aggiunto ulteriori dettagli, come ad esempio se tutti e quattro i nuovi eroi, ovvero Mr. Fantastic, la Cosa, la Torcia Umana e Donna Invisibile, verranno resi disponibili contemporaneamente o se verranno aggiunti uno alla volta durante durante il corso della Stagione 1 di Marvel Rivals, che aprirà i battenti il prossimo 10 gennaio. Interessante notare anche l'hashtag "#NewYorkCity" nel post qui sotto, che potrebbe suggerire l'arrivo di una nuova mappa ambientata nella Grande Mela. Insomma, dovremo attendere lunedì per scoprire tutti i dettagli sulle prossime novità in arrivo per l'hero shooter free-to-play per PC e console.

Stando ad alcuni leak dei giorni scorsi, i Fantastici Quattro non saranno gli unici eroi ad arrivare su Marvel Rivals, con l'elenco delle prossime aggiunte al roster che potrebbe comprendere anche Deadpool, Ultron e Captain Marvel, giusto per citarne alcuni.