La NVIDIA RTX 5090 per laptop potrebbe avere 24 GB di memoria GDDR7

Secondo i recenti leak, la RTX 5090 per laptop sarà la prima GPU a utilizzare moduli di memoria GDDR7 da 3 GB , mantenendo il bus di memoria a 256 bit. Questo permetterà di aumentare la capacità totale della VRAM a 24 GB, superando il limite di 16 GB della RTX 4090 mobile. Oltre alla maggiore capacità, la GDDR7 garantirà una larghezza di banda significativamente superiore , passando dai 18 Gbps della GDDR6 a ben 28 Gbps, con un netto impatto sulle prestazioni nei titoli più esigenti, soprattutto in risoluzione 4K con texture avanzate e mod installati.

Le prime implementazioni della RTX 5090 laptop sono state individuate in alcuni modelli della serie ASUS ROG , che includeranno anche altre GPU della serie RTX 50. Questi dispositivi offriranno prestazioni senza precedenti per chi cerca esperienze di gioco fluide o strumenti professionali per il rendering, l'intelligenza artificiale e le simulazioni.

La RTX 5090 mobile si basa sull'architettura Blackwell e utilizza il die GB203, ottimizzato per piattaforme portatili. Con 10752 CUDA core, la GPU offre un equilibrio tra prestazioni e consumi, con un TDP massimo di 175W, leggermente superiore rispetto al suo predecessore. Questa configurazione sarà ideale per laptop gaming e workstation di fascia alta , combinando efficienza energetica e potenza computazionale.

Prestazioni per il futuro

La RTX 5090 con 24 GB di memoria VRAM rappresenta un'evoluzione fondamentale per chi lavora o gioca a livelli estremi. Sebbene non tutti i giochi odierni richiedano così tanta memoria, l'architettura avanzata della GPU e l'incremento della larghezza di banda la preparano a gestire applicazioni e titoli sempre più complessi negli anni a venire.

La RTX 5090 per PC Desktop.

Oltre alle prestazioni eccezionali, la RTX 5090 laptop segna un passo importante nell'evoluzione delle GPU mobili, con tecnologie avanzate pensate per il futuro. Il supporto alla memoria GDDR7 e un'architettura ottimizzata garantiscono la massima flessibilità per utilizzi creativi e ludici. Con una presentazione attesa al CES 2025, NVIDIA potrebbe rivelare ulteriori dettagli, consolidando la RTX 5090 laptop come il punto di riferimento per il mercato delle GPU mobili di nuova generazione.