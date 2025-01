PlayStation deciderà quali giochi pubblicare su più piattaforme valutando caso per caso

Hermen Hulst, il co-CEO di Sony Interactive Entertainment, ha recentemente parlato del presente e del futuro di PlayStation in un'intervista concessa con la rivista giapponese Famitsu. Tra i temi toccati c'è anche la pubblicazione dei giochi dei PlayStation Studios su più piattaforme, quindi non solo su PS5.

Ad esempio, Concord ed Helldivers 2 sono stati pubblicati lo stesso giorno sia su PC che su PS5, mentre LEGO Horizon Adventures è arrivato simultaneamente su PS5, PC e Nintendo Switch. In questo senso, stando alle parole di Hulst non c'è una regola precisa, con la compagnia che valuterà caso per caso cosa portare su altre piattaforme. L'eccezione è rappresentata dai titoli live service, che chiaramente beneficiano enormemente da una base di utenti più ampia di quella disponibile su PS5.