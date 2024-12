PlayStation continuerà a realizzare giochi singleplayer, live service e per dispositivi mobile

La strategia legata ai giochi live service di PlayStation per il momento non ha portato grandi risultati, ad eccezione di Helldivers 2, basti pensare al clamoroso flop di Concord, la cancellazione del multiplayer di The Last of Us e ridimensionamenti avvenuti in casa Bungie. Questo tuttavia non significa che la compagnia intende rinunciare a questo segmento del mercato, almeno stando alle parole di Hermen Hulst.

In un'intervista con la rivista giapponese Famitsu, il co-CEO di Sony Interactive Entertainment ha riferito che la compagnia continuerà in futuro a concentrarsi sia sui giochi singleplayer che con i live service, citando Helldivers 2 come esempio positivo di gioco di successo da cui i PlayStation Studios possono imparare.