PlayStation rimane concentrata sulle console casalinghe, ma guarda con interesse PC e cloud

In un'intervista concessa a Famitus, Hideaki Nishino, il co-CEO di Sony Interactive Entertainment, ha riferito che le console casalinghe rimarranno il business principale di PlayStation per i prossimi anni.

Alla domanda se il futuro di PlayStation sarà incentrato sul cloud gaming, Nishino ha spiegato che, nonostante la possibilità di utilizzare PlayStation Portal per giocare in streaming i titoli PS5, siamo ancora lontani da uno scenario dove questa tecnologia sarà il modo principale per fruire dei videogiochi. Di conseguenza, nei prossimi anni la compagnia rimarrà focalizzata sulle console casalinghe come PS4 e PS5, pur guardando con interesse ad altri mercati per accrescere gli utenti del PlayStation Network, come ad esempio il già citato cloud gaming e i PC.