PS5 avrà vita lunga, ma non significa che PS6 tarderà ad arrivare

PS5 è disponibile da quattro anni ed è già arrivata una versione Slim e una versione Pro. Il prossimo passo, ovviamente, è iniziare a parlare di PS6. Non sappiamo quanti anni mancano ancora per l'arrivo della piattaforma, ma in ogni caso PS5 avrà vita lunga e questo non influenzerà la distribuzione di PlayStation 6 .

Le parole del co-CEO di Sony Interactive Entertainment

A Nishino è stato chiesto di fare alcune predizioni sul mercato hardware console, in relazione anche all'evolversi delle tecnologie cloud. Il co-CEO ha affermato che oggigiorno ancora molti utenti giocano a giochi PS4 e che il numero di giochi PS5 sta crescendo. Non crede che le cose cambieranno in modo significativo su tal fronte e crede che le console da gioco continueranno a essere il cuore della compagnia.

Hideaki Nishino

Ciò detto, Nishino fa notare che altri modi di giocare stanno crescendo, ad esempio l'uso del PC (in relazione ai giochi di Sony). La compagnia sta quindi cercando di trovare un modo per aumentare il numero di utenti PlayStation, inclusi gli utenti del PlayStation Network.

Cita anche il cloud gaming per giochi PS5 in relazione a PS Portal: questo, dice, potrebbe far pensare che siamo già in un era di puro cloud, ma non è così. I giocatori hanno ancora bisogno di un controller e di un display, quindi l'hardware certamente non sparirà.

Per quanto riguarda il ciclo vitale di PS5, Nishino crede che le console rimarranno in circolazione e saranno usate per molto tempo, come accade con PS4. In ogni caso, non crede che per questo motivo Sony debba ritardare l'arrivo di una nuova console - ovvero PS6, sebbene il co-CEO non usi questo termine - che utilizzi nuove tecnologie. Spiega che i tempismi per l'introduzione di nuovo hardware sono legati alle evoluzioni tecnologiche e al tempo di cui Sony ha bisogno per implementare tali tecnologie. In altre parole, non importa se PS5 continuerà a essere molto usata, una nuova piattaforma arriverà a tempo debito in ogni caso, semplicemente le due coesisteranno come stanno facendo PS4 e PS5.

Per quanto riguarda la console PlayStation di prossima generazione e la direzione di Sony Interactive Entertainment, il co-CEO ha affermato che ritiene che i prodotti vengano pubblicati con un equilibrio tra tecnologia, prezzo e tempistica. Per questo motivo, l'azienda sta sempre valutando quando raggiungere il punto che ritiene più opportuno.

Parlando di nuove console, PS6 e Nintendo Switch 2 potrebbero fagocitare la prossima Xbox, ma a Microsoft forse va benissimo anche così.