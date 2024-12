Il futuro di Xbox è roseo e le classifiche di PlayStation lo mostrano chiaramente

In un'intervista rilasciata a GamesRadar+, Mat Piscatella, direttore esecutivo dei giochi di Circana (compagnia di analisi), ha discusso del passato, del presente e del futuro di Xbox , ritenendo che la situazione dell'azienda stiano per cambiare, in parte a causa delle forti vendite di PlayStation.

Il futuro di Xbox, tra multipiattaforma e Game Pass

Per Piscatella, la chiave del futuro di Xbox consiste nell'abbracciare le altre piattaforme, piuttosto che competere con esse, e nell'assicurarsi che, anche se le vendite delle console dovessero vacillare come è successo negli ultimi anni, possano comunque compensare con le vendite dei loro giochi.

Phil Spencer

"Guardiamo al futuro e ad alcune delle cose di cui hanno parlato: espandere la portata del marchio Xbox ben oltre la console Xbox è un'iniziativa chiave e la stanno realizzando", spiega. "Si guardano i loro risultati nelle relazioni sui guadagni e si pensa: ok, sembra piuttosto buono, anche se riconoscono che le vendite delle console non vanno forte. Se lo si guarda in questo modo, il futuro è davvero molto roseo, anche se sicuramente sono stati due anni difficili".

Piscatella spiega anche che Game Pass da tempo non sta crescendo veramente, quindi il servizio può essere più che altro usato come strumento di marketing, per rendere visibili i videogiochi di Microsoft e spingere gli utenti di altre piattaforme ad acquistarli sulla propria piattaforma. L'analista considera Game Pass una parte importante del marchio Xbox, ma ritiene che il passaggio a un approccio misto sia migliore. Microsoft, a suo dire, non deve puntare tutto solo su Game Pass, ma affidarsi anche alle vendite tradizionali tramite il multipiattaforma.

