I giochi Xbox più attesi del 2025

Sta per iniziare un nuovo anno che sembra davvero ricco di novità per Xbox: quali sono i giochi più attesi previsti per il 2025 su Xbox Series X e Series S?

Questo finale di 2024 ha iniziato a mostrare quello che Microsoft e gli Xbox Game Studios sono in grado di fare quando entreranno un po' a regime, ovvero garantire un apporto di nuovi giochi con una frequenza che da sostenere risulta alquanto difficile per qualsiasi altro produttore, considerando le dimensioni colossali che la casa di Redmond ha ormai raggiunto in termini di software house videoludica. Questo ritmo di uscite dovrebbe proseguire anche nel corso del 2025, almeno in base alla quantità di titoli che sarebbero previsti come in arrivo durante l'anno, dunque possiamo aspettarci una nuova annata davvero di grande intensità sul fronte Xbox già a partire dai prossimi mesi e presumibilmente con un andamento alquanto costante. Ovviamente si parla sempre di industria videoludica moderna e, in molti casi, di produzioni tripla A di grandi dimensioni, dunque è impossibile dare per scontato che tutti i progetti seguano i programmi previsti ed è altamente probabile che si verifichino dei posticipi anche tra i giochi che sono già stati dati come in uscita nel 2025. Tuttavia, per il momento ci basiamo su quello che sappiamo, e si tratta di un elenco veramente impressionante e che potrebbe non essere nemmeno completo, considerando che diverse voci parlano anche di ulteriori videogiochi non ancora annunciati. La key art di Avowed La necessità di mantenere vivace il catalogo di Game Pass porta Microsoft a dover garantire un apporto di novità particolarmente frequente, e la compagnia ha ora dimensioni tali da poter coprire l'offerta con una notevole quantità di produzioni interne, che rappresentano gli elementi di maggior rilievo dei giochi Xbox più attesi del 2025, come vediamo qui sotto. Nella selezione abbiamo dato priorità a quei titoli che, almeno per il momento, hanno la finestra temporale posizionata all'interno del prossimo anno.

Avowed La prima scelta è anche quella più vicina e definita dal punto di vista della data di uscita: Avowed arriverà il 18 febbraio 2025 su PC e Xbox Series X|S, rappresentando il nuovo gioco di ruolo fantasy di Obsidian, cosa che di per sé lo dovrebbe già mettere fra gli osservati speciali per tutti gli appassionati del genere. Un panorama di Eora in Avowed Presentato come uno dei primi titoli in sviluppo per l'attuale generazione di Xbox, l'idea molto interessante alla base del progetto è mettere in scena una digressione in prima persona nel mondo di Pillars of Eternity, portandoci ad esplorare le Living Lands di Eora nel ruolo di un agente imperiale incaricato di indagare su una misteriosa epidemia. Dopo una prima apparizione in cui poteva sembrare una sorta di The Elder Scrolls oscuro, Avowed ha poi dimostrato un'identità molto particolare e decisamente più in linea con la tradizione classica di Obsidian: è un open world vasto, ma non infinito, che bada più a offrire un mondo denso di elementi e soprattutto incentrato sulla libertà di scelta e sulla possibilità di approcciare quest e situazioni in diverse maniere, affrontandone poi le differenti conseguenze.

Kingdom Come Deliverance 2 Qualche giorno prima rispetto a Avowed c'è un altro grosso RPG in arrivo: Kingdom Come Deliverance 2 arriverà all'inizio di febbraio e porterà con sé un'evoluzione sostanziale della poderosa simulazione di vita medievale elaborata da Warhorse Studio. Una scena di vita medievale in Kingdom Come: Deliverance II Si tratta del seguito diretto del primo capitolo e mette in scena le nuove avventure di Henry da Skalitz, che da figlio del fabbro locale si ritrova a farsi strada fra i ranghi cavallereschi fino a diventare un elemento di rilievo nella guerra che sconvolge la Boemia del XV secolo. Nei tumulti dello scontro civile, Henry dovrà vedersela nientemeno che con Sigismondo di Lussemburgo, Imperatore del Sacro Romano Impero, in quello che sembra essere un notevole potenziamento nei numerosi impegni medievali del protagonista. Il concetto alla base del gioco è lo stesso del capostipite, ovvero un action RPG in prima persona che punta però ad essere una vera e propria immersione nella Boemia medievale, con attenta ricostruzione di ambientazioni, architetture, elementi culturali e sociali dell'epoca. Per chi ha la giusta inclinazione è un appuntamento imperdibile.

Monster Hunter Wilds Il terzo e ultimo gioco con una data di uscita già fissata è previsto sempre per febbraio, rendendo il mese una sorta di periodo off-limits per vita sociale e studio/lavoro: Monster Hunter Wilds chiuderà il periodo di fuoco il 28 e non può mancare di rientrare tra i più attesi su Xbox. Creature e ambientazioni in Monster Hunter Wilds Concludendo un trittico devastante per gli appassionati di RPG in varie declinazioni, il gioco Capcom sembra realizzare i sogni dei fan della lunga serie, portandola verso una nuova base tecnologica per offrire un'esperienza più ampia e perfezionata, ma senza perdere le particolarità tradizionali della caccia. La meccanica di base è quella classica: si tratta di un gioco di ruolo d'azione tutto incentrato sullo scontro e sull'approccio tattico alla battaglia contro giganteschi mostri da cacciare, mettendo in scena le gesta di un Cacciatore personalizzato che esplora le Terre Proibite per ritrovare un gruppo disperso di esploratori. Al di là di tutti i meccanismi che fanno la gioia dei fan della serie, ovvero ricerca del loot, progressione, cura e personalizzazione di armi ed equipaggiamento, Monster Hunter Wilds propone anche un'ampiezza inedita, con il mondo costituito da diversi biomi in forma di open world interconnessi tra loro.

South of Midnight Uno degli elementi di maggior fascino tra le novità del 2025 è sicuramente South of Midnight, che da quanto abbiamo visto finora potrebbe rivelarsi una vera e propria perla tra le uscite degli Xbox Game Studios. Two Toed Tom, uno dei mostri di South of Midnight Nuovo titolo di Compulsion Games, che arriva dopo una lunga lavorazione partita al termine di We Happy Few, si presenta come un action adventure in terza persona un po' d'altri tempi, che punta tutto sull'esplorazione di un mondo meraviglioso e un'atmosfera davvero unica. Il gioco racconta l'incredibile avventura di Hazel, una ragazza che scopre di avere l'antico potere di "filare" la magia con la quale spostarsi in maniera sovrumana e combattere creature oscure, tutto inserito in un'ambientazione che riprende il "profondo sud" degli Stati Uniti, tra folklore, leggende e storia locale. Blues e magia rappresentano gli elementi cardine di questa strana esperienza, che che ci porta ad esplorare lo strano bayou rappresentato da Prospero e dintorni, dove la mitologia fantastica si fonde con una bizzarra realtà generando panorami e situazioni estremamente pittoreschi.

DOOM: The Dark Ages Uno dei maggiori pezzi da 90 delle fucine Xbox Game Studios per il 2025 è indubbiamente DOOM: The Dark Ages, nuovo capitolo nella storica serie che ha praticamente costruito il genere degli sparatutto in prima persona. Un mostro inquietante in DOOM: The Dark Ages Negli anni, DOOM è riuscito a mantenere un livello qualitativo impressionante grazie anche allo studio tecnologico effettuato da id Software sul proprio motore grafico, e DOOM: The Dark Ages prosegue nel percorso avviato dal reboot del 2016 come ulteriore evoluzione, dopo quanto visto anche in Eternal. Sembra peraltro essere una vera e propria apoteosi di DOOM, che mischia elementi dark fantasy medievaleggianti con le tipiche atmosfere infernali, creando un misto decisamente metal tra ultraviolenza, velocità e dinamismo grazie anche alle nuove armi come l'inedito scudo-sega che promette nuove soluzioni di gioco ancora più estreme. Per il resto, possiamo aspettarci la solita pulizia rigorosa in termini di gameplay e prestazioni, in una vera e propria festa di uccisioni e movimenti fulminei.

Fable Per molti il titolo più atteso in assoluto del 2025 per quanto riguarda le produzioni Xbox, Fable è ancora previsto per il 2025, nonostante le dimensioni della produzione lo lascino sempre a rischio di un eventuale posticipo all'anno successivo. Basandoci su quanto riferito, il reboot della serie fiabesca da parte di Playground Games dovrebbe comunque uscire nel corso del nuovo anno, e con ogni probabilità sarà uno dei maggiori eventi su Xbox Series X|S. Quanto mostrato finora risulta essere semplicemente uno degli action adventure in terza persona più spettacolari di questi anni, graziato peraltro da una caratterizzazione fantasy umoristica che sembra recuperare perfettamente il particolare spirito che Lionhead aveva infuso alla sua creatura. Tutto questo ha spazzato via qualsiasi dubbio sulla capacità di adattamento di un team specializzato in giochi di guida e di un engine costruito per questi: il nuovo Fable sembra praticamente la realizzazione del sogno degli appassionati della serie e merita di stare ai primi posti dei giochi più attesi del 2025 in generale, sperando che riesca a mantenere tale finestra di lancio.

The Outer Worlds 2 Proprio di recente, The Outer Worlds 2 è tornato alla carica tra i titoli più attesi del 2025 soprattutto a causa della conferma della sua uscita in questi 12 mesi, giunta dopo un lungo periodo di silenzio sul gioco in questione. The Outer Worlds 2 metterà in scena mondi ancora più ampi e vari Obsidian sembra essere un team incredibilmente impegnato in questo periodo, considerando Avowed in uscita e altri progetti in corso, ma il posizionamento di The Outer Worlds 2 nel 2025 lo pone automaticamente tra i giochi più attesi in arrivo su Xbox. Si tratta di un seguito diretto del gioco di ruolo fantascientifico pubblicato in precedenza da Private Division, destinato ad arricchire il particolare universo messo in scena attraverso una ulteriore espansione dei mondi esplorabili e un ampliamento generale della storia, delle quest e dei sistemi di gioco. Come elemento distintivo rimane l'umorismo dissacrante di The Outer Worlds, inserito all'interno di una sceneggiatura che dovrebbe risultare ancora più ampia e complessa di quanto visto in precedenza.

Ark 2 Considerando che la sua uscita sarebbe ancora prevista per il "tardo 2024", possiamo inserire Ark 2 nella lineup del 2025, anche se l'assoluta mancanza di informazioni sul progetto di Studio Wildcard ci impone di prendere la questione con extrema cautela. Una delle poche immagini emerse su ARK II In ogni caso, si tratterebbe di un'esclusiva di notevole importanza per Xbox, e considerando l'ampia community che il primo capitolo ha raccolto negli anni, nelle sue varie versioni, rappresenta probabilmente una delle novità più attese in assoluto da molti giocatori. Al di là della presenza di Vin Diesel nel cast, la cui rilevanza è tutta da capire, considerando che la storia non è mai stata propriamente il fulcro di questo franchise, Ark 2 dovrebbe essere più grande, più evoluto e più ricco dell'originale, basandosi interamente sull'esperienza maturata dal team su Unreal Engine 5. Per il resto, si tratta del solito mix esplosivo di dinosauri, armi e tecnologia a metà fra passato e futuro remoto, che a quanto pare ha funzionato benissimo fin qui.

Grand Theft Auto 6 Impossibile non inserire Grand Theft Auto 6 all'interno di una qualsiasi lista di giochi più attesi del 2025: l'unico modo per escludere il titolo Rockstar Games è il fatto che venga rinviato all'anno successivo, ma per il momento il periodo di riferimento sembra essere il prossimo anno, in attesa di ulteriori comunicazioni. Scene di vita metropolitana in Grand Theft Auto VI Ci sono ben poche presentazioni da fare: il re degli action open world dovrebbe tornare con un sesto capitolo in grado di dimostrare a tutti dove è destinata ad andare a parare l'industria videoludica, proponendo un mondo di gioco enorme e incredibilmente realistico, in grado di offrire una quantità di spunti e situazioni di gioco che dovrebbero bastare a renderlo una piattaforma in grado di andare avanti per anni. Considerando che il quinto capitolo è sulla cresta dell'onda da oltre 10 anni, rendiamoci conto dello step evolutivo che Grand Theft Auto 6 è destinato ad apportare nell'industria videoludica: al di là delle teorie sulla storia, sulle ambientazioni e le novità del gameplay, è facile che la sua uscita rappresenti un momento davvero epocale per i videogiochi.

Crimson Desert Tra i giochi più ambiziosi del 2025, e di conseguenza anche tra i più attesi, piazziamo anche Crimson Desert, nuovo gioco di ruolo d'azione open world da parte di Pearl Abyss, che con questo tenta di applicare tutte le conoscenze maturate su Black Desert in un contesto da action RPG più improntato sull'esperienza single player e con alcune digressioni adventure e survival. Un panorama di Crimson Desert Al gioco di ruolo classico si aggiunge l'open world estremo, il crafting, il sistema di combattimento in tempo reale e altri elementi di gioco che dovrebbero risultare in un'identità molto specifica. Anche lo stile adottato per rappresentare l'open world di Crimson Desert è particolare: più che un fantasy medievale, mette in scena un'ambientazione che oscilla tra il realismo medievale e il fantastico spinto, mettendo insieme il gusto occidentale con quello di matrice più orientale. Il sistema di combattimento sembra derivare alcune caratteristiche dagli action RPG in stile souls-like, ma si presenta comunque molto dinamico e più spostato sull'azione fluida. Nel misto di suggestioni possiamo vedere riferimenti anche a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e anche a The Elder Scrolls per certi aspetti, oltre ovviamente a elementi derivati dallo stesso Black Desert Online.