LEGO Minecraft ha sei nuovi set in arrivo sul mercato all'inizio del 2025

Ci sono sei nuovi set di LEGO Minecraft in arrivo nella prima parte del 2025, in base a quanto riferito da JayBrickBlog, fonte sempre molto aggiornata per quanto riguarda le novità relative al mercato delle costruzioni in questione.

Sembra essere un programma già decisamente ricco quello previsto per il prossimo anno su questo fronte, considerando che gran parte delle uscite sono previste già nel mese di gennaio, dunque ci sarà una concentrazione notevole di prodotti in arrivo subito all'inizio del 2025, cosa che potrebbe aprire la strada a ulteriori set in arrivo.

Considerando che si parla proprio del primo gennaio per buona parte di questi set, questi potrebbero essere candidati anche ad essere degli ottimi regali per l'Epifania, o per qualche regalo di Natale in ritardo, ma la quantità di oggetti la dice lunga sulla volontà di LEGO di voler continuare a puntare sulla collaborazione con Minecraft.