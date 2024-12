Il team Binary Haze ha spiegato che Ender Magnolia: Bloom in the Mist non trasferirà i progressi dall'accesso anticipato alla versione completa, a causa dei molti cambiamenti che gli sviluppatori devono applicare tra le due build, in grado di modificare elementi fondamentali del gioco.

L'affascinante seguito di Ender Lilies: Quietus of the Knights si prepara ad arrivare in early access con uscita fissata per il 22 gennaio 2025, ma il team avverte i giocatori che, in ogni caso, tutti i progressi e i salvataggi che verranno accumulati all'interno della versione preliminare del gioco non verranno trasferiti poi in quella completa, una volta lanciata la versione 1.0.

Questo ovviamente può comportare un problema per alcuni utenti, che magari potrebbero preferire attendere la versione completa per non dover poi ripartire da zero dopo aver già giocato parte del titolo una volta raggiunta la build definitiva.