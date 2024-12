L'intera industria dei videogiochi sta passando attraverso una severa crisi, dice il CEO di 11 bit studios

Come vi abbiamo segnalato recentemente, il team 11 bit studios - noto in quanto creatore di Frostpunk 2 - ha dovuto chiudere lo sviluppo del videogioco Project 8. Ora, il CEO Przemysław Marszał ha dato maggiori dettaglio, parlando anche del futuro della compagnia.

Le parole del CEO di 11 bit studios

In un'intervista rilasciata a PAP Biznes, Marszał ha affermato che il 2024 è stato "in alcuni settori" un anno difficile per 11 bit studios. Nonostante i risultati finanziari da record dovuti al successo commerciale di Frostpunk 2, la società ha visto crollare il prezzo delle sue azioni. All'inizio del mese ha cancellato Project 8, un gioco narrativo non ancora annunciato, ha accettato la perdita di quasi 12 milioni di dollari spesi per il suo sviluppo e ha licenziato 18 dipendenti.

"Alcuni progetti della casa editrice non sono ancora redditizi. Inoltre, l'intero settore dei giochi sta attraversando una grave crisi". Tuttavia, ha assicurato che 11 bit studios sa cosa fare per migliorare la propria posizione sul mercato. "Abbiamo una buona situazione finanziaria come azienda, abbiamo un buon flusso di cassa e non abbiamo bisogno di ulteriore liquidità", ha dichiarato Marszał.

Parlando della chiusura di Project 8, ha citato Senua's Saga come uno dei suoi punti di riferimento, ma con una maggiore attenzione al gameplay: sarebbe stato qualcosa di simile ad A Plague Tale. 11 bit studios ha però capito che l'ambiente di mercato è cambiato dall'inizio della produzione di P8. Giochi come Hellblade e A Plague Tale stanno attualmente faticando ad avere successo commerciale.

La società ha affrontato diverse sfide durante lo sviluppo, tra cui la necessità di aumentare ulteriormente il budget. Risolvere i problemi critici avrebbe richiesto molti altri mesi di lavoro, quindi 11 bit ha deciso di cancellare il progetto e di ammortizzare i costi associati.

Infine, l'amministratore delegato afferma che la compagnia sta lavorando a due nuovi progetti non annunciati: un piccolo titolo che richiede 25 persone e che dovrebbe arrivare nel 2027, a cui si somma un secondo gioco - più grande - che dovrebbe richiedere quattro anni per la produzione (dovrebbe essere qualcosa di simile a The Alters, altro gioco in arrivo da parte di 11 bit studios).

