Pokémon è il marchio di maggior successo in Giappone nel 2024, ma non per merito dei videogiochi console

I Pokémon hanno conquistato il primo posto in una classifica che ha l'obiettivo di definire quali sono le proprietà intellettuali più note all'interno del in Giappone nel 2024 . La classifica si basa su uno studio nazionale legato non solo ai videogiochi. Sono infatti state prese in considerazione ben sette categorie di intrattenimento, tra cui giochi per console, applicazioni, libri e musica.

I dettagli dello studio che ha incoronato Pokémon

Lo studio si basa sui un sistema di punteggio, un indicatore unico che rappresenta il numero di persone che ogni giorno entrano in contatto con contenuti che portano il nome di un'opera o di un marchio, ed è calcolato utilizzando media digitali come app, giochi, musica, video e manga. Lo studio è stato condotto ogni mese sui dati di 100.000 residenti in Giappone di età compresa tra i 15 e i 69 anni.

Il set di carte di GCC Pokémon

I risultati hanno rivelato che i Pokémon hanno raggiunto un totale di 65.578 punti, il più alto tra tutti i prodotti tenuti in considerazione. È interessante notare che l'80% di questo valore (ovvero 50.546 punti) proveniva dai giochi per app mobile, mentre 11.619 punti provenivano dai giochi per console e 2.728 dai contenuti video.

Possiamo supporre che GCC Pokémon Pocket abbia aiutato a ottenere questo successo su mobile, ma certamente anche Pokémon GO sarà uno dei nomi principali nella lista delle app di successo. Parlando però sempre del gioco di carte, vi siete mai chiesti se scegliere le buste in GCC Pokémon Pocket ha veramente effetto? Lo sviluppatore risponde, più o meno.