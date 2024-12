La pirateria ha davvero aiutato le vendite della prima PlayStation?

Naturalmente, trattandosi di attività squisitamente criminali, non esistono dei dati alla luce del sole che possano raccontarci, perlomeno in maniera completa ed esaustiva, i danni economici arrecati a Sony o, ancora peggio, agli sviluppatori. Ancora meno esistono dati che spieghino quanto il successo della console possa esser dipeso dalla diffusione dei giochi piratati. Possiamo, però, raccontare la realtà e quanto successo, tracciando alcune interessanti ipotesi. Per iniziare, facciamo un passo indietro e vediamo com'era la situazione del gioco pirata prima dell'arrivo di PlayStation.

Quando si parla del successo di una console Nintendo o Microsoft, si citano sempre i dati vendita, i migliori videogiochi o i personaggi indimenticabili. Eppure c'è una console di grande successo che, quando viene nominata, fa venire pensieri oscuri: Sony PlayStation. Sicuramente ben pochi tra quelli che hanno posseduto una PlayStation tra il 1995 e il 2001 possono dire di non aver mai posseduto, o almeno visto in vendita, i famigerati giochi "masterizzati" . Quanto hanno contribuito i piratati al successo della prima console di Sony?

La pirateria ai tempi della "legalità"

Chi ha qualche anno in più ricorderà, con più o meno nostalgia, il periodo in cui in Italia la pirateria del software era "legale", specialmente negli anni Ottanta. In realtà, più che legale, ci si muoveva in una sorta di zona grigia, dato che la legge sul diritto d'autore - rimasta intoccata da diversi decenni - non elencava i videogiochi tra i prodotti degni di protezione.

Fotogramma della serie "I ragazzi della 3ª C" dove si vedono dei titoli Commodore 64 piratati in vendita in cartoleria

Questo vuoto legislativo ha portato alla nascita di aziende, registrate e legali, dedite allo smercio di videogiochi "pirata", venduti spesso nelle comuni edicole. Ciò non toglie che diversi giudici, in presenza di questo vuoto normativo, in diversi casi hanno ritenuto di estendere la tutela anche ai giochi, specialmente nei tardi anni '80 e all'inizio dei '90. Insomma, sentenze di condanna, almeno civili, nei confronti dei "pirati" ci sono state anche in quell' "anarchico periodo".

Tutto cambia, però, tra il 1992 e il '93 quando l'Italia finalmente recepisce la direttiva 250/91 della CEE, che elenca tra i prodotti degni di tutela anche i "programmi per elaboratore". Ma non solo, la prima importante operazione anti-pirateria colpisce il territorio nazionale, andando a punire i cosiddetti "cantinari", coloro che realizzavano copie 1:1 delle schede dei giochi arcade. Il clone italiano di Mortal Kombat, infatti, aveva attirato perfino l'attenzione dell'FBI e, quindi, la polizia nostrana non poteva rimanere inerte. Da qui in poi, il cerchio intorno alla pirateria sembra stringersi. Tanto che Repubblica, in un articolo di aprile 1994, celebra il risultato sottolineando come "l'Italia [...] è il paese che ha raggiunto i risultati più rilevanti nella lotta alla pirateria, riducendo la percentuale di software illegale dall'86% del 1992 (otto programmi su dieci erano copiati) al 50% del 1993." In questo momento storico arriva PlayStation.