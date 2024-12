Pensate di aver capito che gioco sia Project Century? Il team di Like a Dragon dice che avete tutti torto

RGG Studio, il team dietro gli amatissimi giochi di Like a Dragon / Yakuza, ha in cantiere due nuovi titoli e uno di questi è Project Century .

Cosa sappiamo di Project Century

Prima di tutto, un veloce ripasso. Project Century è stato mostrato durante i The Game Awards e ha mostrato un trailer ambientato in Giappone nel 1915. Difficile dire di cosa si tratti, ma la prima impressione è che sia una sorta di Like a Dragon d'azione un po' più violento, visto che è un gioco d'azione in terza persona realizzato da RGG Studio. Un po' tutto hanno speculato sui dettagli, ma nessuno pare aver indovinato.

Games Talk riporta che il director di RGG Studio - Masayoshi Yokoyama - afferma che nessuna delle teorie dei fan è corretta. A quanto pare, la teoria più diffusa è che Project Century esplorerà l'ascesa del clan Tojo, il gruppo principale di yakuza al centro della saga. Tuttavia, Yokoyama ha smentito questa teoria. Ha anche messo a tacere le speculazioni secondo cui il protagonista di Project Century sarebbe stato interpretato da Kazuki Kitamura, che ha interpretato Kiryu di Like a Dragon nel film live-action del 2007. Si tratta di un nuovo personaggio creato appositamente per questo gioco.

C'è quindi qualcosa che ci sfugge nel trailer? In realtà no, perché Yokoyama afferma che il team "non ha incluso alcuna informazione che permetta alle persone di indovinare" di che si tratta. Se possiamo dirlo, questo è un po' come barare, ma comprendiamo che il primo trailer deve evitare di dire troppo.

Ricordiamo infine che il secondo progetto al quale RGG Studio lavora è un nuovo Virtua Fighter.