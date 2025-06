Stranger Than Heaven è il nome ufficiale di Project Century, ecco il nuovo trailer

Stranger Than Heaven potrebbe essere ambientato nello stesso universo di Like a Dragon e avere a che fare con le origini dell'Alleanza Omi, per quanto ne sappiamo. Alcune meccaniche, peraltro, ricordano la serie di Judgment.

Un ritorno ai toni di un tempo?

Alla luce delle bizzarre soluzioni narrative adottate per il recente Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, che a quanto pare ha venduto più in occidente che in Giappone, la sensazione è che Stranger Than Heaven rappresenti un ritorno alle origini per il franchise, alle atmosfere e ai toni degli inizi.

Purtroppo il nuovo trailer non fa menzione del periodo di uscita, che rimane avvolto dal mistero ma che immaginiamo non sarà così distante: probabilmente potremo mettere le mani su questa nuova avventura prodotta da SEGA nel corso del 2026.