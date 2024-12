Call of Duty Black Ops 6 pare pronto a introdurre un secondo Pass Battaglia a pagamento, che si somma al primo

Precisamente, si tratterebbe di un pass (con una versione a pagamento, si intende) legato all'evento di Squid Game . Il tutto è emerso tramite un leak, che è rapidamente circolato in rete, e che mostra una immagine proveniente dal videogioco. La trovate poco sotto.

Call of Duty Black Ops 6 è un gioco a pagamento, ma ovviamente è collegato al pass battaglia di COD, che ha il proprio segmento a pagamento, come è tipico oramai per i giochi "come servizio". Non mancano poi varie microtransazioni per ottenere vantaggi e velocizzare l'avanzamento. Tutto questo però pare non essere abbastanza, visto che secondo nuovi report è in arrivo un altro pass .

Cosa sappiamo del nuovo pass di Call of Duty Black Ops 6

L'immagine di Call of Duty Black Ops 6 - disponibile nel tweet qui sotto - recita: "L'appena annunciato Squid Game arriva in Black Ops 6 e Call of Duty: Warzone. Esplora un esaltante Event Pass, dove il percorso Premium Track permette di ottenere ricompense più incredibili, tra cui il Front Man Operator. Inoltre, svariate modalità a tempo limitato presenteranno le caratteristiche di una sinistra rivisitazione delle meccaniche Red Light/Green Light".

L'idea quindi è che l'evento di Squid Game avrà un pass dedicato, con una versione a pagamento. Il problema è che in precedenza gli eventi avevano un pass completamente gratuito con varie ricompense. Nei commenti su Twitter i giocatori non sono felicissimi della novità, con vari che affermano che è solo l'ennesimo modo per spingere più microtransazioni sui giocatori.

Ovviamente per ora questo è solo un rumor, non informazioni confermate. L'unica certezza è che vi sarà una collaborazione tra Call of Duty e Squid Game: i dettagli però devono ancora essere precisati da Activision.