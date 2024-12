Trails in the Sky 1st Chapter è il remake di un vecchio JRPG: perché crearlo? L'autore ha un motivo preciso

Trails è stato suddiviso in tre diverse sotto-serie e originariamente è nato come parte del più ampio franchise Legend of Heroes (che a sua volta faceva parte della serie Dragon Slayer), il che significa che entrare in una delle storie di JRPG più longeve mai raccontate è più difficile di quanto dovrebbe essere. Il problema è aggravato dal fatto che la serie non è completamente disponibile su un'unica piattaforma e, nel corso degli anni, è stata suddivisa tra PSP, PS3 e Nintendo Switch.

La serie Trails è andata avanti per oltre due decenni, ma lo sviluppatore Nihon Falcom sta tornando alle origini con Trails in the Sky 1st Chapter , un remake completo del primo gioco in arrivo su PC, PS5 e Nintendo Switch. Ma perché?

Il motivo per cui stanno facendo il remake del primo Trails

In una recente riunione degli azionisti, riportata da Suzuki Online, il presidente di Nihon Falcom Toshihiro Kondo ha spiegato che il remake è stato realizzato per venire incontro ai nuovi arrivati in cerca di un punto di ingresso.

"Quando le persone vengono da me e mi chiedono: 'Voglio giocare alla serie, da dove devo iniziare?', a volte non so cosa dire loro", ha dichiarato Kondo. In questo senso, Trails in the Sky 1st Chapter è "un messaggio ai fan di vecchia data che non giocano da un po' di tempo o che si sono allontanati dalla serie" - e Nihon Falcom spera di "rivitalizzare la serie Trails, che negli ultimi anni è diventata di nicchia".

Ricordiamo che il remake Trails in the Sky 1st Chapter ha un periodo di uscita.