Netflix ha una regola per i film: se la segui il progetto avrà il via libera, nemmeno leggeranno il copione

I personaggi devono dichiarare esplicitamente le loro azioni e le loro intenzioni, per adattarsi agli spettatori distratti che potrebbero considerare i film come un rumore di fondo.

I dettagli del report sui film di Netflix

Invece di creare scene che richiedono attenzione, Netflix sembra aver deliberatamente progettato contenuti che possono essere seguiti mentre si sta facendo altro. Questo approccio non convenzionale al dialogo diventa evidente in film come il recente Irish Wish. Secondo la testata, la commedia romantica di Lindsay Lohan dimostra la cosa quando il suo personaggio pronuncia battute che sembrano più un riassunto della trama che una conversazione naturale.

Il cast principale di Irish Wish

"Abbiamo trascorso una giornata insieme. Ammetto che è stata una giornata bellissima, piena di panorami emozionanti e pioggia romantica, ma questo non ti dà il diritto di mettere in discussione le mie scelte di vita", dice il personaggio della Lohan nel film. "Domani sposerò Paul Kennedy".

Addirittura, alcune fonti hanno riferito che almeno due dirigenti di alto livello di Netflix sono noti per aver dato il via libera ai progetti senza leggere affatto le sceneggiature, il che suggerisce una sistematica svalutazione della qualità narrativa a favore della quantità. La piattaforma sembra concentrarsi meno sulla creazione di film memorabili e più sul mantenimento di un flusso costante di contenuti digeribili che possano passare in secondo piano nella vita quotidiana degli spettatori.

Quali sono quindi i lungometraggi più visti? Ecco la classifica delle serie TV e dei film più visti in Italia su Netflix poco prima di Natale.