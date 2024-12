PS6 e Nintendo Switch 2 potrebbero fagocitare la prossima Xbox, ma a Microsoft forse va benissimo anche così

In questo senso per DFC Intelligence PS6 dovrebbe essere nettamente avvantaggiata sulla diretta concorrente Xbox , semplicemente grazie all'enorme forza del brand che Sony si è costruita nell'arco delle varie generazioni e l'elevato tasso di fidelizzazione della propria utenza. Al contrario, Xbox dopo la generazione One e l'attuale con Series X e S, viene candidata come sfavorita, ma sottolineando come giustamente Microsoft sia ormai il più grande publisher di software al mondo e si stia concentrando maggiormente sui servizi e nuovi modelli di distribuzione ("ogni schermo è un'Xbox") e meno sulla vendita di console e sul pubblicare giochi in esclusiva.

Ha fatto molto discutere in giornata l'analisi di mercato condotta da DFC Intelligence, secondo cui il mercato premierà solo due console nella prossima generazione , lasciando le briciole alla terza (o altre ancora se dovessero farsi avanti nuovi concorrenti). Non solo, sempre questo studio vede strafavorita Nintendo , lasciando quindi in via del tutto ipotetica PlayStation e Xbox a contendersi il secondo slot vincente.

Uno scenario plausibile?

Praticamente, secondo questa analisi nella prossima generazione vedremo una situazione di base simile a quella attuale, ma con un maggiore distacco tra la prima e seconda in classifica rispetto alla terza in quanto "non c'è spazio per più di due ecosistemi console maggiori" considerando un mercato casalingo al momento stagnante.

Nintendo Switch, Xbox Series X e PS5

Chiaramente sono informazioni da prendere per quello che sono, ovvero delle semplici stime. C'è infatti sempre il fattore imprevedibilità e abbiamo più volte visto in passato capovolgersi le situazioni: Wii U fu un disastro nonostante i numeri gargantueschi di Wii e al contrario Nintendo Switch è in corsa per diventare la console più venduta di sempre, nonostante le ipotesi che davano per spacciata la grande N dopo il già citato fallimento con Wii U.

Tuttavia, se Nintendo per certi versi fa storia a sé, il discorso è differente per le altre due concorrenti, in quanto il mercato ha visto un marcato consolidamento delle posizioni di PlayStation e Xbox nella scorsa generazione anche grazie alla creazione delle librerie digitali, che hanno rafforzato il legame tra ecosistema e consumatore, rendendo molto più difficile convincere un utente a "cambiare maglia" e abbondonare gli acquisti fatti in precedenza, anche a furia di sfornare decine e decine di giochi valissimi. Un concetto spiegato tra l'altro anche da Phil Spencer, il boss di Xbox, lo scorso anno prima del lancio di Starfield:

"Vedo in giro commenti che affermano che se creano grandi giochi la situazione si ribalterebbe. Non è vero che se ci mettiamo a costruire grandi giochi, tutto d'un tratto vedrete le quote delle console spostarsi in modo drammatico. La generazione peggiore da perdere è stata quella di Xbox One, dove tutti hanno costruito la propria libreria digitale di giochi.

Phil Spencer

Se i giochi, le grandi acquisizioni e un servizio sulla carta molto conveniente come Game Pass non bastano, allora come si può ribaltare la situazione? In realtà la soluzione di Microsoft a questo dilemma è già sotto gli occhi di tutti e rende la stima di DFC Intellingence molto plausibile: valutando come impossibile una rimonta in questa e nella prossima generazione, la compagnia di Redmond pare volersi svincolare dalla tradizionale strategia legata a una singola console e relative esclusive, puntando piuttosto su un'ecosistema in grado di raggiungere nuovo pubblico tramite il cloud gaming su mobile, Smart TV e qualsiasi altro dispositivo compatibile, servizi come Game Pass e anche gli introiti come publisher multipiattaforma.

Questo non significa necessariamente un abbandono del mercato console da parte di Microsoft, anzi una nuova Xbox è stata già confermata da tempo, ma che semplicemente nella nuova strategia della compagnia non serve vendere più di Nintendo e PlayStation per avere successo. Sarà la mossa giusta? Ovviamente ce lo dirà solo il tempo, ma intanto potete dire la vostra nei commenti.