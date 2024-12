Electronic Arts ha totalizzato 11 miliardi di ore di gioco nel 2024

I titoli di Electronic Arts sono stati giocati per oltre undici miliardi di ore nel 2024: lo ha annunciato il publisher nell'ambito della rassegna che chiude l'anno in corso e tira le somme sui risultati ottenuti dall'azienda sulle diverse piattaforme.

"Avete potuto vedere la nostra creatività e la nostra passione in Thedas con Dragon Age: The Veilguard, in campo con EA Sports FC 25, sulla griglia con EA Sports Madden NFL 25 e College Football 25, o pattinando con i professionisti in EA Sports NHL 25", si legge nella nota ufficiale di Electronic Arts.

"The Sims 4 è stata una sorpresa continua, Tales of Kenzera: ZAU ci ha condotto all'interno di mondi nuovissimi e F1 24 ha offerto un'esperienza di guida di prim'ordine, ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza i nostri incredibili creatori, innovatori e narratori."

"Figure di talento che utilizzano tecnologie all'avanguardia e puntano a creare esperienze rivoluzionarie, così che ogni giocatore possa trascorrere del tempo in compagnia dei suoi migliori amici, facendosene anche di nuovi."

"Persone come l'indomito Abubakar Salim, che ha coordinato il lancio di ZAU, o il pilota del Campionato del Mondo di Rally Jon Armstrong, la cui prospettiva unica sta trasformando WRC nell'esperienza più autentica possibile. E Corinne Busche, che ha svolto un ruolo centrale nella creazione del vasto mondo di Dragon Age: The Veilguard."