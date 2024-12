Il nuovo trailer di Xbox Series X|S punta tutto su Xbox Game Pass

Microsoft ha pubblicato un nuovo trailer di Xbox Series X|S che punta tutto sull'ampio catalogo di giochi disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass, riconfermando come sia questa la vera killer application delle sue console.

Sebbene la sottoscrizione non venga citata apertamente, le sequenze del video indugiano solo ed esclusivamente su titoli come Call of Duty: Black Ops 6, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Avowed e Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Tutti questi giochi hanno in comune il fatto di essere accessibili senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass, con Avowed in particolare che non è ancora uscito: per poterci mettere sopra le mani bisognerà attendere il prossimo 18 febbraio.