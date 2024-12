Come gira Warhammer 40.000: Space Marine 2 su PS5 Pro? Lo rivela Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato un video per mostrare come gira Warhammer 40.000: Space Marine 2 su PS5 Pro, e non c'è dubbio che il titolo di Saber Interactive abbia ricevuto sostanziali miglioramenti grazie alle tecnologie offerte dalla nuova console Sony.

Si tratta di una situazione simile a quella vista con Final Fantasy 7 Rebirth, e allo stesso modo le differenze si percepiscono in particolare nella modalità a 60 fps grazie a un importante aumento della risoluzione effettiva, che passa da 720p / 1080p a 1080p / 1440p ricorrendo alla PlayStation Spectral Super Resolution per raggiungere i 4K.

Ne risulta un'immagine inevitabilmente più nitida, a parità di frame rate ed effettistica, con una resa superiore sia nelle sequenze statiche che in quelle più dinamiche e movimentate, dove l'upscaling della FSR 2 lasciava certamente a desiderare. Certo, non si tratta ancora di un quadro perfetto.