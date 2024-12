PS5 Pro al centro di una nuova presentazione tecnica con Mark Cerny

PS5 Pro è stata protagonista di una nuova presentazione tecnica, tenuta da Mark Cerny nel quartier generale di Sony Interactive Entertainment e pensata per illustrare le capacità e le funzionalità della nuova console.

Cerny è partito in questo caso dal concetto stesso di aggiornamento di metà generazione e da ciò che sta dietro un progetto simile in termini di lavoro, tempistiche, ideazione e implementazione, per arrivare infine al lancio ufficiale che nel caso di PlayStation 5 Pro è avvenuto solo poche settimane fa.

Davanti a un pubblico costituito anche da alcuni giornalisti del settore, il system architect di PS5 ha illustrato il significato di determinati termini, relativi ad esempio al "ray tracing avanzato" o alla differenza fra FLOPS e TOPS, producendosi in spiegazioni piuttosto tecniche e approfondite.

Naturalmente Cerny ha concesso parecchio spazio ai dettagli relativi alla tecnologia di upscaling PlayStation Spectral Super Resolution, che costituisce una delle novità più rilevanti della nuova console e possiede un indubbio potenziale ai fini delle prestazioni in presenza di un'effettistica sofisticata.