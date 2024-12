Il trailer di Superman arriva domani e c'è già un teaser ufficiale

Si intravede anche Superman , naturalmente, sebbene per pochi istanti: prima lo vediamo sfrecciare fra le nevi del luogo in cui probabilmente si trova la sua fortezza, poi mentre infrange la barriera del suono proiettandosi verso il cielo.

Vediamo dunque diverse persone che volgono lo sguardo al cielo perché c'è qualcuno che sta volando, ed evidentemente non si tratta di qualcosa che vedi tutti i giorni. Lo stesso accade alla redazione del Daily Planet, con la Lois Lane di Rachel Brosnahan in prima fila.

Il messaggio che passa nelle brevi sequenze è quel "look up" ("guarda in alto") alla base dell' immagine teaser che sempre Gunn ha rivelato sui social un paio di giorni fa, confermando i rumor che circolavano attorno al debutto del primo trailer.

James Gunn ha pubblicato un teaser di Superman in vista del trailer che verrà pubblicato domani alle 15.00, ora italiana; e pur trattandosi di un video di appena trenta secondi, fornisce alcune importanti anticipazioni sul film e il suo immaginario.

L'alba di un nuovo universo

Come abbiamo avuto già modo di spiegare nel riportare i rumor sulla data di pubblicazione del primo trailer di Superman, il film diretto da James Gunn segna di fatto l'inizio del nuovo DC Universe, sebbene in realtà sia stata la serie animata Creature Commandos a dare il via al progetto.

Sono ancora tante le incognite relative all'ambizioso piano studiato da James Gunn e Peter Safran, che sarà suddiviso in capitoli (il primo si chiamerà "Gods and Monsters") e introdurrà in maniera graduale i vari personaggi di casa DC nella loro rinnovata versione cinematografica.