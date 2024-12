Il primo trailer di Superman ha una data, stando a un'indiscrezione

Quelli che hanno già avuto modo di vedere il trailer lo hanno definito davvero spettacolare , ovviamente, ed è tanta la curiosità di scoprire in che modo Gunn ha deciso di portare sullo schermo questo importante reboot - l'ennesimo per l'Uomo d'Acciaio.

Parte ufficialmente il nuovo DC Universe

Superman sarà il primo film live action del nuovo DC Universe, anche se l'opera che ha segnato il debutto del rinnovato universo narrativo è stata la serie animata Creature Commandos, che ha fatto il proprio debutto sulla piattaforma streaming Max lo scorso 5 dicembre.

Tempo fa James Gunn ha presentato i suoi piani per il nuovo DC Universe, che si dividerà in capitoli: il primo avrà il titolo di Gods and Monsters e il compito di introdurre personaggi come Superman, Supergirl e Batman, ma anche Swamp Thing, Clayface e The Authority.

In realtà già nel film di Superman con David Corenswet verranno introdotte diverse figure dell'universo DC, come la Lanterna Verde Guy Gardner, Hawkgirl, Mister Terrific, Metamorpho e The Engineer.