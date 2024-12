PlayStation Plus Extra e Premium, scopriamo i giochi PS4 e PS5 di dicembre

Il catalogo riservato agli abbonati a PlayStation Plus di livello Extra e Premium vede l'arrivo a dicembre di tanti nuovi giochi per PS4 e PS5, da Sonic Frontiers a Forspoken: vediamoli.

Quali sono i giochi PS4 e PS5 che sono stati aggiunti al catalogo PlayStation Plus Extra e Premium a dicembre? Anche stavolta Sony ha provato a mettere insieme una selezione di titoli piuttosto diversi fra di loro: da Sonic Frontiers a Forspoken, da Rabbids: Party of Legends a WRC Generations, ce n'è davvero per tutti i gusti e le esigenze. Tuttavia qual è il gioco migliore del mese secondo i lettori di Multiplayer.it? Stando al nostro sondaggio, esiste una sostanziale parità di preferenze fra i già citati Sonic Frontiers e Forspoken, mentre l'accattivante F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch si è posizionato terzo nella classifica di gradimento.

Sonic Frontiers "Un'incredibile riscossa, impossibile da prevedere": sono alcune delle parole che abbiamo usato per introdurre la nostra recensione di Sonic Frontiers, che è riuscito a capovolgere i tiepidi giudizi preliminari in tempo per il lancio, presentandosi come la naturale evoluzione delle avventure tridimensionali dedicate al riccio velocista di casa SEGA. Alla ricerca degli Smeraldi del Chaos, Sonic si ritrova a visitare il territorio delle antiche e misteriose Starfall Island, scoprendo ben presto che questo luogo reagisce in maniera bizzarra alla sua velocità. Sono tuttavia numerosi i nemici che presidiano le cinque isole e che vogliono impedirci di portare a termine la nostra missione: riusciremo a sconfiggerli? Rispetto agli episodi classici di Sonic, Frontiers introduce diverse novità di un certo rilievo, concedendoci una libertà di movimento pressoché completa e coinvolgendoci all'interno di combattimenti altamente spettacolari, in cui avremo modo di esprimere tutto il potenziale di un personaggio che per molto tempo è stato utilizzato solo in maniera limitata. Una sequenza di combattimento di Sonic Frontiers Il risultato finale è un gioco che al debutto presentava ancora qualche incertezza, ma nel frattempo è stato aggiornato e ora è libero di correre e di esprimersi, determinato a consegnarci la migliore avventura di Sonic mai realizzata, dotata peraltro anche di un bel doppiaggio in italiano: un'eccellente aggiunta al catalogo di PS Plus per gli utenti Extra e Premium.

Forspoken Anche nel caso di Forspoken ci troviamo di fronte a un titolo che al debutto soffriva di diversi problemi ma poi ha ricevuto degli importanti aggiornamenti che ne hanno sistemato il gameplay e la grafica, riuscendo finalmente a portare sullo schermo l'esperienza divertente e spettacolare che gli sviluppatori avevano immaginato in origine. Frey affronta un drago in Forspoken La storia raccontata dal gioco è quella di Frey Holland, una ragazza che si ritrova proiettata in un mondo magico e sconosciuto grazie al potere di un bracciale... parlante. Qui scopre di possedere delle abilità speciali e decide di utilizzarle per aiutare i più deboli, nel tentativo di liberare il regno dallo spietato controllo di una congrega di potentissime streghe. Se è vero che il comparto narrativo non è probabilmente l'aspetto più riuscito di questo progetto, come abbiamo avuto modo di spiegare nella nostra recensione di Forspoken, sul piano del gameplay la questione è ben diversa e infatti l'impianto offre una miscela di possibilità entusiasmanti, che si traducono in combattimenti davvero piacevoli e sfaccettati.

Rabbids: Party of Legends Rabbids: Party of Legends è un party game frenetico e colorato, che segna il ritorno dei celebri e folli conigli di Ubisoft all'interno di un'avventura caratterizzata dalla presenza di ben cinquanta minigiochi differenti, che avremo modo di affrontare da soli o insieme agli amici per dar vita a sfide assolutamente esilaranti: l'ideale per una brillante serata in compagnia. Uno dei minigiochi di Rabbids: Party of Legends Dalle discipline sportive alle gare di abilità e di equilibrio, dalle applicazioni in stile rhythm game alle sequenze di ballo, dalle sfere in plexiglass da controllare tenendo conto dell'inerzia ai tiri da mettere a segno nella porta avversaria, passando per le opzioni di personalizzazione e i livelli di difficoltà dinamici, Rabbids: Party of Legends si pone come il titolo perfetto per le feste natalizie.

WRC Generations Entra nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a dicembre anche WRC Generations, ultima edizione del gioco di guida su licenza ufficiale World Championship Rally sviluppata da KT Racing, prima del passaggio del franchise a Electronic Arts. È dunque una sorta di sintesi dell'esperienza del team francese, quella che caratterizza questo interessante pacchetto. La nostra vettura su di un tracciato innevato in WRC Generations Muovendoci fra una corposa modalità carriera e la possibilità di disputare un'intera stagione, cimentarci con una partita rapida oppure accedere alle sfide e ai tutorial, il racer non introduce sostanziali novità rispetto al passato ma si conferma solido, discretamente ricco e dotato anche di un buon comparto multiplayer: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di WRC Generations.