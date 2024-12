Xbox potrebbe avere in serbo altri giochi in uscita nel 2025 oltre a quelli noti, per un giornalista

Nonostante siano già molti i giochi in arrivo da parte di Xbox nel 2025, sembra che ce ne siano anche altri da annunciare oltre a quelli già noti, almeno secondo il giornalista Tom Warren di The Verge, il quale ha fatto capire che ci sarebbe altro da annunciare nel prossimo periodo oltre ai giochi già presentati per il prossimo anno.

Questo significa che oltre a quelli ufficialmente inseriti nella lineup del 2025 finora, che comprendono Avowed, South of Midnight, DOOM: The Dark Ages, Towerborne, Fable e The Outer Worlds 2, ci sarebbero anche altri giochi non ancora annunciati o quantomeno non previsti finora per il prossimo anno, che rientrerebbero invece nella finestra del 2025.

La questione deriva da un'altra comunicazione fatta nei giorni scorsi dal medesimo giornalista, il quale sosteneva di aspettarsi un evento Xbox a gennaio, cosa in effetti piuttosto probabile visto che è il periodo in cui Microsoft organizza solitamente i suoi Xbox Developer Direct.