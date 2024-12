Microsoft terrà un nuovo evento Xbox a gennaio, secondo un noto giornalista

Il noto giornalista di The Verge, Tom Warren, ha riferito che "si aspetta" un evento Xbox a gennaio, cosa che in effetti risulta molto verosimile considerando le tradizioni di Microsoft, che da un po' di tempo a questa parte posiziona in tale mese le sue presentazioni per i giochi in arrivo nel corso dell'anno.

L'evento in questione dovrebbe essere un Xbox Developer Direct, che negli ultimi due anni si è in effetti tenuto nel corso del mese di gennaio, ed è altamente probabile che anche per il 2025 si ripeta il medesimo schema, considerando peraltro la notevole quantità di giochi che dovrebbero uscire nel 2025.

Il Developer Direct di Xbox è una presentazione sullo stile dei Nintendo Direct o degli State of Play, ma più incentrata sugli sviluppatori: sono dunque i vari team a presentare i propri giochi con approfondimenti e gameplay esplicativi.