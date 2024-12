La serie animata Secret Level è stata confermata con una seconda stagione su Prime Video

Nonostante l'accoglienza un po' fredda da parte della critica, sembra che la serie TV animata Secret Level abbia comunque raggiunto dei ottimi risultati in termini di pubblico, considerando che Prime Video ha deciso di rinnovarla per una seconda stagione .

Le ispirazioni non mancano

La prima stagione di Secret Level è composta da 15 episodi, tutti incentrati su diverse IP videoludiche, e le ispirazioni per una seconda stagione di certo non mancano.



Ogni episodio, della durata di circa mezz'ora, è ambientato nel mondo di un videogioco diverso, con IP famose come Armored Core, Warhammer 40K, PAC-MAN e varie serie PlayStation protagonisti della serie. Secret Level si avvale anche di un cast di doppiatori di prim'ordine come Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger e Laura Bailey. La serie è stata rilasciata in due lotti: metà della stagione è stata trasmessa in streaming il 10 dicembre e il resto è arrivato una settimana dopo.

Dal bizzarro episodio dedicato a Pac-Man è anche nato un nuovo videogioco, annunciato ai The Game Awards 2024 e intitolato Shadow Labyrinth.