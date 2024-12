Final Fantasy 7 Rebirth è in sconto con la prenotazione Steam di Instant Gaming

Final Fantasy 7 Rebirth sta finalmente per arrivare su PC, precisamente il 23 gennaio 2025. Se anche voi non vedete l'ora di giocare il "nuovo" GDR di Square Enix, potete prenotare la vostra copia in versione Steam a prezzo scontato tramite Instant Gaming. Il prezzo, come potete vedere qui sotto, è 48,79€ (l'IVA è già calcolata nel nostro box). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Precisiamo che il gioco è in sconto anche su Steam, in quanto si tratta di una promozione ufficiale di Square Enix per la prenotazione. Su Instant Gaming pagate 20 centesimi in meno, ma non è questo il vantaggio. Instant Gaming è solito fare promozioni speciali per le prenotazioni e, se fate la prenotazione, vi assicurate che in caso di ulteriore sconto la differenza vi venga rimborsata. Su Steam il prezzo invece non calerà ulteriormente.