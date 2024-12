Il cosplay di Ciri da nic_the_pixie è una riproduzione perfetta del personaggio di The Witcher, prima versione

Non sono mancate tuttavia le polemiche, soprattutto perché la ragazza appare con un aspetto un po' diverso , anche perché è interpretata in effetti da una nuova attrice e doppiatrice, dunque evidentemente i CD Projekt RED hanno voluto applicare una variazione anche all'aspetto del personaggio nel gioco.

Come abbiamo visto con il trailer di presentazione ai The Games Awards 2024, Ciri sarà la protagonista di The Witcher 4 , cosa che segue un po' la naturale evoluzione della serie.

Da The Witcher vediamo un nuovo cosplay di Ciri da parte di nic_the_pixie , che conferma come la Witcher in questione sia uno dei soggetti preferiti in assoluto dalle cosplayer da un po' di anni a questa parte.

Una reinterpretazione classica da nic_the_pixie

Nonostante lo spirito battagliero e l'aspetto (in origine) un po' vissuto, Cirilla Fiona Elen Riannon, detta Ciri, è di fatto una principessa ed è l'erede diretta al trono di Cintra, figlia di Pavetta e Emhyr var Emreis. Come abbiamo visto nella serie Netflix e ovviamente nei libri, il suo legame con Geralt di Rivia emerge a causa di una richiesta di quel guascone del protagonista, che ricorse alla Legge della Sorpresa come ricompensa per aver eliminato la maledizione di Duny.



La reinterpretazione di nic_the_pixie è evidentemente legata alla versione di Ciri vista in The Witcher 3, anche perché si tratta di un set già pubblicato in precedenza. La ricostruzione del costume e della capigliatura è veramente perfetta, anche se probabilmente le cosplayer dovranno effettuare degli aggiornamenti a questi elementi per i nuovi cosplay di Ciri.

