EA Sports FC 25 è ora disponibile in accesso anticipato, il trailer di lancio con Buffon, Zidane e altre star

A partire da oggi EA Sports FC 24 è disponibile in accesso anticipato su PC e console e per l'occasione EA ha pubblicato il trailer di lancio che tra le varie star del calcio mondiale attuale e del passato include i protagonisti di copertina Gianluigi Buffon, Jude Bellingham, Aitana Bonmatí, David Beckham e Zinedine Zidane, che trovate qui sotto.

Per chi non lo sapesse, l'accesso anticipato al gioco completo è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One per tutti coloro che hanno acquistato la Ultimate Edition del gioco e per gli abbonati a EA Play Pro su PC.