Il problema non è l'esclusiva: ormai i Final Fantasy li comprano solo i nostalgici, per un analista

Secondo l'analista di Niko Partners Daniel Ahmad, al secolo Zhuge Ex, il problema dei Final Fantasy non sarebbero i contratti di esclusiva, ma il fatto che ormai hanno un pubblico potenziale davvero ridotto. Più precisamente a comprarli sarebbero solo i nostalgici, ossia quelli che sono particolarmente attaccati alla serie e la seguono con costanza da anni. Per il resto il grande pubblico non nutrirebbe alcun interesse nei nuovi capitoli, che infatti producono vendite ridotte rispetto alle aspettative.