La centrale nucleare di Three Miles Island riapre per servire Microsoft: fu teatro di un grave incidente

È stata annunciata la riapertura della centrale nucleare di Three Miles Island in Pennsylvania, per servire i data center di Microsoft, in particolare quelli legati ai servizi cloud e di IA. La notizia arriva da Joseph Dominguez, il Ceo del gruppo energetico Constellation che gestisce l'impianto, che ha parlato di "Simbolismo è enorme" per l'evento, perché "Three Miles Island é stato il luogo del più grande fiasco della nostra industria e ora può essere quello della nostra rinascita".