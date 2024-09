Naruto: Ultimate Ninja Storm arriva su dispositivi mobile iOS e Android, trailer e data di uscita

Bandai Namco ha annunciato oggi le versioni iOS e Android di Naruto: Ultimate Ninja Storm , una riedizione del gioco del 2008 realizzata appositamente per dispositivi smartphone e per essere giocata in mobilità.

Le caratteristiche della versione mobile, nuove funzioni ma niente multiplayer online

Stando ai primi dettagli ufficiali, le versioni mobile di Naruto: Ultimate Ninja Storm presentano una nuova configurazione di comandi pensata appositamente per il touchscreen che permette di utilizzare facilmente ninjutsu e ultimate con un semplice tocco.

In aggiunta, sono state introdotte una serie di funzionalità che elenchiamo di seguito:

Nuova funzione di salvataggio automatico

Nuova selezione della modalità di controllo per la battaglia (casuale / manuale)

Nuova funzione di assistenza in battaglia (solo per i giocatori occasionali)

Controlli migliorati per la battaglia e il movimento libero

Nuova funzione di riprova per le missioni

Interfaccia utente dei minigiochi migliorata

Tutorial migliorato

Purtroppo, a differenza delle versioni PC e console, quelle mobile non supporteranno il multiplayer online. In compenso, viene precisato che per giocare non è necessaria una connessione a internet costante, che risulta necessaria solo per il download e il backup dei dati.