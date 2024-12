Backbone One: il controller per chi vuole giocare con iPhone e smartphone Android

Il Backbone One è un controller progettato per migliorare l'esperienza di gioco su dispositivi mobili , offrendo compatibilità con diverse piattaforme e un design studiato per il comfort e la praticità . Compatibile sia con iPhone che con Android, il dispositivo è adatto a chi desidera una soluzione versatile per giocare ovunque.

Ispirato al design del controller DualSense di PlayStation, questo modello è ottimizzato e compatibile con PS Remote Play , offrendo un accesso diretto alla libreria di giochi PlayStation. Disponibile sia in versione con connettore Lightning per essere utilizzabile con tutti gli iPhone meno recenti, sia in versione USB-C collegabile agli iPhone 15 e 16 e ovviamente a tutti gli smartphone Android, presenta un D-pad migliorato e pulsanti progettati per adattarsi ai generi di gioco più popolari. La PlayStation Edition include integrazioni esclusive con l'app PlayStation , consentendo di installare giochi sulla console da remoto e continuare a giocare senza interruzioni.

Questo modello è disponibile in doppia versione: una pensata per dispositivi Android e iPhone della serie 15 e 16, dotati di connettore USB-C, l'altra invece con connettore Lightning per essere compatibile con tutti i modelli di iPhone dal 14 a scendere. Grazie alla connessione diretta, il controller offre una bassa latenza e una risposta rapida ai comandi. È compatibile con giochi disponibili su Apple Arcade, Xbox Game Pass Ultimate, GeForce NOW e Amazon Luna . La funzione di pass-through charging permette di giocare mentre il telefono si ricarica, ideale per lunghe sessioni di gioco. Inoltre, è possibile collegare cuffie e microfoni tramite il jack da 3,5 mm integrato , migliorando la comunicazione durante le sessioni multiplayer.

Il Backbone One è disponibile in quattro varianti principali , ciascuna progettata per soddisfare esigenze specifiche e garantire un'esperienza di gioco ottimale. Ogni modello si distingue per le sue caratteristiche tecniche e la compatibilità con diversi dispositivi e piattaforme, offrendo una soluzione versatile per i gamer.

Design pratico e funzionale

Il design del Backbone One è stato ottimizzato per garantire comfort e portabilità. La seconda generazione introduce miglioramenti come un D-pad ridisegnato per una maggiore precisione e adattatori magnetici che consentono una migliore compatibilità con diversi dispositivi. I pulsanti e i trigger analogici sono progettati per essere reattivi e precisi, adattandosi a vari generi di gioco. Con un peso di 138 grammi e dimensioni compatte, il controller è facile da trasportare. Inoltre, la presenza di un jack audio da 3,5 mm permette di collegare cuffie e microfoni per un'esperienza di gioco completa e immersiva.

Un Backbone One con connettore Type C

Il Backbone One include un'app dedicata che organizza la libreria di giochi e i servizi di streaming in un'interfaccia integrata. Una delle funzionalità più apprezzate è la modalità "Non disturbare", che si attiva automaticamente durante il gioco per evitare interruzioni. Dal punto di vista energetico, il dispositivo è progettato per un consumo ridotto. La funzione di ricarica pass-through consente di continuare a giocare mentre il dispositivo si ricarica, garantendo sessioni di gioco più lunghe senza preoccupazioni legate alla batteria.