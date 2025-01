Intel Arrow Lake-S: le nuove CPU desktop non-K e varianti F in arrivo al CES 2025

Con il CES 2025 ormai alle porte, Intel si appresta a svelare la sua nuova linea di processori desktop della serie Core Ultra 200. Tra le principali novità, spiccano i modelli "non-K", progettati per garantire ottime prestazioni senza supporto per l'overclocking, e le varianti "F", prive di grafica integrata. I modelli includeranno i Core Ultra 9 285, Ultra 7 265, Ultra 5 245 e Ultra 5 225, già avvistati in anteprima sui canali retail cinesi.

Le CPU Arrow Lake-S sono basate su una nuova microarchitettura avanzata che promette miglioramenti significativi in termini di efficienza energetica e performance multitasking. Il design dei core combina i P-core (Performance Core) per operazioni ad alta intensità con gli E-core (Efficient Core) per gestire carichi meno complessi, ottimizzando così la distribuzione del lavoro.