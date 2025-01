I codici per le recensioni di Kingdom Come: Deliverance 2 sono in partenza, presto arriveranno delle novità

Kingdom Come: Deliverance 2 è senza dubbio uno dei giochi più attesi nei primi mesi del 2025 e presto ne sapremo di più grazie a un nuovo giro di anteprime e impressioni finali in arrivo la prossima settimana. Lo ha svelato con un post su X Tobias Stolz-Zwilling, il PR delle comunicazioni globali di Warhorse Studios.

Non solo, Stolz-Zwilling ha dichiarato che i codici per le recensioni per stampa e influencer verranno inviati nei prossimi giorni, praticamente ben quattro settimane prima dell'effettivo debutto nei negozi del gioco, il che dovrebbe dare agli addetti ai lavori tutto il tempo necessario per esplorare a fondo il vasto mondo di gioco, testare le nuove meccaniche e immergersi nella storia del nuovo capitolo della serie.