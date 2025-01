AMD Ryzen AI Max+ 395 Strix Halo: prestazioni eccezionali nei test Geekbench

L'AMD Ryzen AI Max+ 395 "Strix Halo" è stato recentemente testato su Geekbench , mostrando prestazioni sorprendenti in entrambe le categorie single-core e multi-core. Con 16 core e 32 thread, questa APU è progettata per offrire un equilibrio ottimale tra potenza di calcolo e capacità grafiche, rendendola una soluzione ideale per laptop gaming e budget-friendly. Nell'attesa di benchmark più approfonditi, vediamo cosa è uscito fuori da questo test.

Prestazioni in Geekbench

L'APU ha registrato un punteggio di 2928 in single-core e 19.484 in multi-core, grazie alla combinazione dell'architettura Zen 5 e delle frequenze operative che raggiungono fino a 5,1 GHz in modalità boost. Confrontando questi risultati con processori simili, come il Ryzen 9 7900X e il Ryzen 7945HX3D, lo "Strix Halo" dimostra una netta superiorità in termini di performance multi-core, avvicinandosi al top della categoria per applicazioni intensive.

Le specifiche del test uscite in rete.

Un punto di forza chiave di questa APU è l'integrata Radeon 8060S, basata sull'architettura RDNA 3.5. Con 40 Compute Unit, questa GPU offre prestazioni grafiche paragonabili a schede discrete come la RX 7600, rendendola una soluzione ottimale per il gaming in Full HD e per attività grafiche intensive. I punteggi registrati nei benchmark 3DMark Time Spy confermano la sua capacità di competere con schede come la RTX 2050.