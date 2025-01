Samsung punta sull’IA, il gaming e la produttività con la nuova linea di monitor 2025

Samsung Electronics ha presentato la sua nuova lineup di monitor per il 2025, che comprende i modelli Smart Monitor M9, Odyssey Gaming e ViewFinity S8 . Progettati per ridefinire il concetto di esperienza visiva, questi monitor integrano funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, innovazioni nel mercato OLED e formati pensati per soddisfare le esigenze di gamer, creativi e professionisti.

Smart Monitor M9: intrattenimento e produttività con l’intelligenza artificiale

Il nuovo Smart Monitor M9 (M90SF) integra per la prima volta l'IA per ottimizzare le immagini e migliorare l'esperienza utente. La funzione AI Picture Optimizer analizza i segnali in ingresso per identificare il tipo di contenuto, sia esso un gioco, un video o un'applicazione di produttività, e regola automaticamente le impostazioni del display per risultati ottimali. Inoltre, il monitor riconosce il genere dei giochi per offrire una personalizzazione visiva unica.

Lo Smart Monitor M9.

Con il supporto al 4K AI Upscaling Pro, il monitor trasforma contenuti a bassa risoluzione in immagini cristalline, arricchite da dettagli e colori vivaci. Dotato di uno schermo OLED 4K da 32 pollici, certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 e un design ultra-sottile, il M9 garantisce non solo performance di alto livello ma anche un'installazione semplice grazie al supporto Easy Setup Stand. Perfetto per ambienti di lavoro o di intrattenimento, include una fotocamera 4K integrata per adattarsi a qualsiasi esigenza.