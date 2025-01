È in arrivo una demo di Eternal Strands, in vista del lancio su console, PC e Xbox Game Pass

Questa versione di prova sarà disponibile a partire dal 21 gennaio e per il momento è prevista solo per Steam (ma non è esclusa la pubblicazione anche su console in un secondo momento). Stando ai dettagli condivisi dagli sviluppatori darà modo ai giocatori di giocare al Prologo, con la possibilità di trasferire i progressi fatti al gioco completo, in arrivo su PC, Xbox Series X|S, PS5 e all'interno del catalogo di Xbox Game Pass il 28 gennaio.

Cos'è Eternal Strands?

Eternal Strands è un action adventure ambientato in un mondo fantasy dove vestiremo i panni di Brynn, una giovane e coraggiosa Tessitrice determinata a liberare la culla culturale del suo popolo, sotto il gioco di creature giganti.

Per farlo dovremo sfruttare abilità e armi magiche, con focus importante sulle interazioni con l'ambiente circostante e lo sfruttare a proprio vantaggio gli elementi. Ad esempio, magie di fuoco e ghiaccio danneggeranno in maniera realistica gli avversari e sarà possibile combinare gli elementi per ottenere reazioni uniche. Inoltre, potremo anche distruggere gli elementi dello scenario per poi scagliarli addosso al malcapitato di turno usando la telecinesi. Il gioco include anche un sistema di arrampicate dinamico, utile sia per spostarsi nelle ambientazioni, nonché per scalare i nemici di grossa stazza e raggiungere i loro punti deboli, a mo' di Shadow of the Colossus.