Virtuos sta lavorando a un remake su Unreal Engine 5: è The Elder Scrolls 4 Oblivion?

La voce di corridoio che vorrebbe un remake o remaster di The Elder Scrolls 4: Oblivion in arrivo resiste e sembra trovare nuovi appoggi con il passare del tempo, come possiamo vedere anche in questa piccola ma significativa informazione su Virtuos, team che starebbe lavorando da quasi quattro anni a un remake in Unreal Engine 5.

Ovviamente le possibilità sono molteplici e il collegamento con il gioco in questione non è per nulla scontato, ma se non altro questo potrebbe essere un altro tassello che si incastra perfettamente nel mosaico di rumor che riguardano questo ritorno di Oblivion sulle scene moderne.

Come possiamo vedere da un curriculum su LinkedIn, evidenziato dal solito Timur222, ormai specializzato nel ricavare questo genere di informazioni, il misterioso progetto viene segnalato tra i lavori in corso presso il team Virtuos.