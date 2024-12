The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster esiste anche secondo un giornalista, che indica il possibile annuncio

Il rumor in questione parte da lontano, considerando che sono ormai parecchi mesi che aleggia tra le possibili produzioni degli Xbox Game Studios ma senza aver mai ricevuto conferma ufficiale, mentre più di recente ha ripreso quota come possibile uscita prevista per il 2025, in un anno che sembra già piuttosto affollato di giochi da parte di Microsoft .

Si susseguono le voci di corridoio sul presunto The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered , o come si chiamerà la rimasterizzazione o riedizione di qualche tipo effettuata sul celebre gioco Bethesda, in questo caso con una sorta di conferma proveniente dal noto giornalista/insider Jez Corden , che indica anche la possibile occasione per l'annuncio .

Un Xbox Developer Direct molto ricco?

Il giornalista di Windows Central è stato molto sintetico nel suo intervento su X, ma anche decisamente chiaro: in sostanza, per Corden il rifacimento di The Elder Scrolls IV: Oblivion verrà annunciato nel corso dell'evento Xbox Developer Direct che molto probabilmente andrà in scena il mese prossimo, a gennaio 2025, come accade da alcuni anni a questa parte.



Corden si è limitato ad aggiungere "Oblivion Remaster" a un elenco di titoli presunti per l'evento in questione, riferito da un altro utente e contenente vari giochi già noti come Avowed, The Outer Worlds 2, Fable, DOOM: The Dark Ages e South of Midnight.

Rispondendo a ulteriori richieste, il giornalista ha aggiunto di aspettarsi un remaster più che un remake, cosa che ridimensionerebbe un po' la portata del progetto visto che in altri lidi si parlava di remake vero e proprio, ma a questo punto attendiamo eventuali conferme sulla questione, considerando che l'evento Microsoft di gennaio sembra assumere una certa consistenza ma non è stato ancora annunciato ufficialmente.