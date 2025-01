Non c'è abbastanza tempo per giocare i videogiochi

C'è solo un piccolissimo problema: il tempo è una risorsa estremamente limitata. A rendersene conto non sono solamente gli investitori, per cui è diventato difficilissimo sottrare fette di mercato alla concorrenza, ma soprattutto i videogiocatori, sempre più spesso costretti a compiere scelte che portano il backlog ad aumentare costantemente. Quanto tempo servirebbe per giocare anche solo i maggiori titoli pubblicati nel corso di un anno ? E quanti sono diventati ormai, quei titoli? Analizziamo il rapporto fra un tempo libero che sembra non bastare mai e un'industria che continua a esigerne sempre di più.

Infine, con l'istaurazione di nuovi generi e fasce di mercato inedite, hanno iniziato a emergere capolavori estremamente brevi così come videogiochi destinati a durare in eterno, tanto da far pensare che il sistema fosse ormai scardinato, finché non hanno iniziato a palesarsi titoli eretti al solo scopo di monopolizzare il tempo degli appassionati. Oggi il tempo è arrivato a diventare una delle principali unità di misura del successo di un videogioco, una statistica dalla quale molti publisher sono ossessionati perché, oltre a incrementare le probabilità di guadagno, ogni minuto speso nei confini di un mondo virtuale corrisponde a sessanta secondi in meno che si trascorrono da qualche altra parte.

Il concetto di tempo ha sempre vissuto un intreccio a dir poco unico con l'industria dei videogiochi . C'è stata un'epoca in cui gli sviluppatori si domandavano quale fosse la corretta quantità di tempo di gameplay da offrire in cambio della moneta inserita nella fessura dei cabinati, tentando di trovare equilibrio fra la necessità di mantenere le persone all'interno delle sale giochi e quella di generare un guadagno. Poi abbiamo vissuto un'era durante la quale la durata delle avventure si è trasformata in un'esigenza del pubblico, quando i videogiochi hanno conquistato il salotto e leggendo le recensioni s'incontrava la discussa categoria della "longevità", consultata dagli appassionati per leggere il rapporto fra investimento monetario richiesto e tempo d'intrattenimento garantito.

Quanto tempo abbiamo e quanto ne serve per giocare

Secondo diverse ricerche recenti, fra cui una di NewZoo rappresentativa di 180 milioni di videogiocatori, la media di tempo che il pubblico affezionato trascorre sui videogiochi si aggira sulle 11 ore alla settimana: ciò significa che, facendo le dovute approssimazioni (festività nazionali, tempo destinato ad altre attività) l'utente "core" sceglie di riservare circa 528 ore all'anno per giocare ai videogiochi. Ovviamente il pubblico dell'industria è uno spettro segnato da estremi che si trovano totalmente agli antipodi, perché il bacino d'utenza si è allargato parecchio negli ultimi anni e coinvolge chiunque si trovi fra i 6 e i 60 anni: la persona media investe infatti fra le 7,6 e le 8 ore a settimana nei videogiochi, per un totale annuale di circa 384 ore.

Alcune statistiche dal report del Boston Consulting Group sul tempo speso sui videogiochi nel 2024

Cerchiamo di mettere questi dati in prospettiva grazie alle statistiche del portale How Long to Beat, che tramite sondaggi fornisce indicazioni sulla durata dei videogiochi. Prendendo in esame solamente i candidati al Game of the Year del 2024, ovvero Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth e Metaphor Re:Phantazio, per esperire questi videogiochi occorrono in media 314 ore, 597 ore per completarli al 100% e 211 ore per vivere solamente la storia principale senza distrazioni. Ciò significa che, facendo riferimento alla via di mezzo, l'81% del tempo a disposizione di un videogiocatore comune se ne andrebbe solamente per vivere i sei titoli in lizza per il massimo riconoscimento, mentre completarli tutti sarebbe impossibile.

Estendendo il campo ai 10 videogiochi AAA meglio valutati del 2024 stando a Metacritic, ovvero Astro Bot, Dragon's Dogma 2, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, Like a Dragon: Infinite Wealth, Metaphor Re:Phantazio, Persona 3 Reload, The Last of Us Part 2 Remastered e The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, la musica cambia. Con 529 ore per la partita media, 756 ore necessarie per il completamento e 357 per la sola storia principale, la persona comune non riuscirebbe nemmeno a godere della sola narrazione, mentre buona parte dei videogiocatori "core" non potrebbero portare a termine quella che è indicata come la partita standard. In media, bastano meno di 10 titoli AAA contemporanei per consumare l'interezza del tempo libero che gli appassionati dedicano al medium.

Final Fantasy VII Rebirth è il gioco più longevo delle Top 10, con una durata compresa fra 91 e 167 ore

Bisogna specificare che quella presentata è una fotografia tanto rosea quanto fallace del quadro generale, perché è ben noto che quella composta da videogiochi AAA di questo genere rappresenta ormai una fetta minuscola della torta. Di quelle 384-528 ore annuali emerse dalle statistiche, la maggior parte vengono spese nei confini dei grandi fenomeni del mercato mobile, come per esempio Pokémon TCG Pocket, nonché in giochi come servizi alla stregua di Call of Duty, EA Sports FC, Fortnite e Genshin Impact, con il risultato di preservare un minuscolo monte ore da dedicare alla quantità fuori scala di esperienze pubblicate ogni anno.