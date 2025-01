Fortnite Festival riceverà una modalità multiplayer in locale su PlayStation e Xbox

La modalità multiplayer in locale farà il proprio debutto in concomitanza con la Stagione 7 di Fortnite Festival, reduce dal grande successo della sesta stagione che aveva visto la presenza di Snoop Dogg .

Epic Games ha annunciato che Fortnite Festival riceverà una modalità multiplayer in locale per quattro partecipanti, sebbene soltanto su PlayStation e Xbox . L'aggiornamento è imminente: sarà disponibile a partire dal 14 gennaio.

Una piattaforma ben avviata

Esattamente un anno fa Harmonix ha chiuso il capitolo degli aggiornamenti di Rock Band 4 per concentrarsi su Fortnite Festival e non c 'è dubbio che il nuovo rhythm game stia dando grandi soddisfazioni allo studio americano, complice l'ampissima base installata del gioco di Epic Games.

Insomma, Fortnite si sta trasformando sempre più in una piattaforma dall'enorme potenziale e le stagioni di Fortnite Festival dimostrano come anche generi un po' in disuso rispetto al passato possano tornare a riscuotere successo in un contesto simile.