Un hacker avrebbe rubato per due volte l'account PSN di un giornalista, sfruttando una falla di sicurezza

Il giornalista francese Nicolas Lellouche di Numerama, ha raccontato di come un hacker sia riuscito a rubargli per ben due volte l'account PSN, nonostante la verifica in due passaggi e il passkey fossero attivi, a causa di una falla di sicurezza individuata nel sistema di controllo della proprietà degli account.

Sostanzialmente, all'hacker è bastato avere il numero di una transazione, che il PSN richiede come prova di proprietà dell'account. Va detto che l'aveva ottenuto grazie a uno screenshot condiviso dal vero proprietario, una leggerezza da non commettere.

Comunque sia, il problema rimane, perché non solo è bastato quel numero per eseguire il furto dell'account, ma non ci sono stati filtri per le tre richieste consecutive fatte dall'hacker, che non hanno destato sospetti. Insomma, ora che il problema è noto, sarebbe il caso che Sony facesse qualcosa per chiudere la falla, dopo averla verificata a fondo, migliorando allo stesso tempo le procedure di recupero dell'account, dato che il giornalista non ha potuto fare niente per riottenere quanto suo e ora vive sperando che l'hacker gli ridia l'account.