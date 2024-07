PlayStation Stars non funziona da quasi un mese ora, ma Sony dice che tornerà "presto"

Nei giorni successivi, il servizio è apparso completamente offline, con l'impossibilità anche di capire se gli utenti siano stati comunque in grado di accumulare punti per gli acquisti o meno, con molti di questi che sperano questi siano comunque conteggiati durante questo periodo di blocco.

I primi disservizi sono emersi all'inizio di giugno e inizialmente non sono stati nemmeno rilevati in maniera chiara, solo qualche giorno dopo Sony ha iniziato a rendere noti questi problemi, sebbene non abbia riferito mai una risposta chiara sulla questione.

La situazione di PlayStation Stars continua ad essere un caso per Sony, con il suo programma fedeltà dedicato ai clienti più appassionati che non funziona ormai da quasi un mese e non ci sono ancora risposte certe su quando questo tornerà ad essere disponibile a pieno regime, ma intanto cominciano ad arrivare segni di vita da parte della compagnia, che riferisce come il servizio sarà di nuovo disponibile "presto" .

Qualcosa si sta muovendo

In queste ore, Sony ha iniziato, quantomeno, ha segnalare con alcuni messaggi il fatto che il servizio "tornerà presto", attraverso un rollout progressivo.

Il messaggio di avviso di Sony visibile per alcuni utenti

L'idea è che PlayStation Stars possa dunque tornare in azione riattivandosi in varie aree geografiche in maniera graduale.

"PlayStation Stars tornerà presto attraverso dei rollout in fasi, in base alle regioni", si legge in un nuovo messaggio di avviso pubblicato da Sony. "Grazie per la vostra pazienza e non vediamo l'ora di vedervi tornare".

Qualcuno ha fatto notare come questo downtime sia durato di più del famigerato hack del PSN che portò al blocco totale della piattaforma online di Sony nel 2011, un evento che destò un notevole scandalo per il furto di vari dati sensibili degli utenti.

Ovviamente, in questo caso la situazione è molto più tranquilla e molto meno dannosa, ma la quantità di tempo richiesta per la riattivazione di questo servizio, seppur marginale, è stata notevole.

Gli utenti sperano ovviamente che il conteggio dei punti accumulati venga parificato contando anche quelli raccolti nel periodo di blocco del servizio, ma su questo non ci sono ancora informazioni precise da parte di Sony.