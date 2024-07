The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom può essere prenotato in offerta da GameStop

GameStop ha dato il via a una nuova, interessante promozione per i membri del GS Pro Club: fino all''11 luglio The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom potrà essere prenotato in offerta al prezzo di 49,98€ anziché 60,98€.

In uscita il prossimo 26 settembre, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ci coinvolgerà in un'avventura inedita in cui vestiremo i panni della principessa Zelda, determinata stavolta a prendere in mano le redini del destino e salvare il suo popolo.

Accompagnata dalla misteriosa fata Tri, che le insegnerà a utilizzare il potere di un bastone magico per creare copie di qualsiasi oggetto o personaggio, Zelda avrà a disposizione abilità inedite tramite cui interagire con lo scenario e risolvere i suoi enigmi.

Durante la campagna avremo modo di esplorare un mondo ricco di segreti da scoprire, cosa da fare e da vedere, mentre ci muoviamo attraverso foreste luminose, montagne innevate, città affollate e antiche rovine, nell'ambito di una storia appassionante.