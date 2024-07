Nintendo denuncia "Modded Hardware" e il moderatore "Archbox" di Reddit per pirateria, nuovi processi

Nintendo prosegue la sua lotta senza quartiere contro la pirateria con altre due denunce contro singoli individui accusati di praticare o alimentare tale attività: si tratta di "Modded Hardware" e del moderatore "Archbox" di Reddit, i quali sono stati portati in tribunale dall'iperattivo ufficio legale della casa di Kyoto.

Modded Hardware, noto anche come "Homebrew Homie", risponde in verità al nome di Ryan Daly, un individuo residente in Michigan il quale è impegnato da tempo in attività assimilabile alla pirateria, vendendo chip di modifica e dispositivi MIG (cartucce in grado di far funzionare "copie di backup" di giochi) per Nintendo Switch.

Sembra che Nintendo avesse già contattato privatamente il personaggio in questione per avvertire di una possibile manovra legale, raggiungendo un accordo in base al quale la rivendita di tali prodotti sarebbe dovuta cessare ma questo non è avvenuto, a quanto pare.